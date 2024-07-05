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«Очень интересные противостояния ждут VP»: LanigirO — о втором дне Riyadh Masters по Доте

Комментатор Okko Александр LanigirO Потапов специально для «Чемпионата» подвёл итоги первого дня топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, а также высказался о сегодняшних играх на чемпионате.

Сначала кастер выделил несколько команд, которые удивили сообщество по итогам первого дня турнира:

Привет, это LanigirO. Закончился первый день Рияда, хочется подвести небольшие итоги. [...] Можно отметить несколько команд, результаты которых удивили:

1. Blacklist – крайне неожиданно для многих по итогам первого дня занимают промежуточное лидирующее место в группе А, сыграв вничью с Entity (которые, на мой взгляд, из этой группы должны выходить в следующую стадию без переигровок) и обыграв G2xIG.

2. Сами G2xIG не показали вообще ничего интересного, а в противостоянии с Blacklist в целом выглядели мальчиками для битья. Уж не знаю, сами ли они оплошали или противники настолько хороши, но выглядело очень грустно. Надеюсь, что-то в их игре поменяется.

3. Azure Ray проиграли все четыре карты, что является худшим результатом за первый день. Такого себе не позволил больше никто. С одной стороны, в них и не очень верилось, потому что в последнее время команда явно на спаде, с другой стороны, ну к одному из главных турниров года надо было всё-таки подготовиться! Ждём, что исправятся, но не сильно надеемся.

Затем Потапов рассказал о своих ожиданиях от второго игрового дня соревнования в Эр-Рияде:

Очень интересные противостояния ждут VP. Они в один день сыграют и с самой сильной на данный момент командой группы, и с самой слабой. Можно будет оценить, было ли случайным это распределение, ведь «мишки» в первый день показали себя довольно достойно, сыграв два матча вничью.

Heroic шикарно отыграли первый день и закончили его в верхней части группы Б вместе с Aurora и PSG.Quest (от них, кстати, такого не ожидал), сегодняшние карты должны будут подтвердить их высокий уровень или сбросить с пьедестала.

По итогам второго дня уже можно будет более чётко судить о командах, кто нацелен на проход в следующий этап напрямую, а кому предстоит борьба за выживание.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 в рамках Esports World Cup проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 по 21 июля. Прямые трансляции чемпионата, где сражаются 20 лучших команд по Dota 2 со всего мира, показывает Okko.