Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Комментатор 1ceN1ce назвал худшего героя в Dota 2 на старте турнира Riaydh Masters 2024

Киберспортивный комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков, освещающий Riyadh Masters 2024 по Dota 2 на Okko, подвёл итоги первого дня топ-турнира с призовым $ 5 млн.

В комментарии «Чемпионату» кастер отметил неожиданное поражение китайской Invictus Gaming.

Самое удивительное – поражение G2.iG от Blacklist. Это жёстко поднимает интригу в группе А, учитывая много ничьих. Второй день будет показательным и, возможно, решающим.

В параллельной подгруппе слабейшей также оказалась команда из Китая, которая не смогла выиграть ни карты.

Группа B показала слабых Azure Ray с 0-4. Ничего у них не получается – даже на старом багаже как-то всё мимо, поэтому матч с MOUZ определит, кто из них вылетит сразу, а кто сыграет в дисайдере.

Помимо этого, Халиков обратил внимание на ужасную статистику Chaos Knight — 0 побед в семи матчах. Это худший персонаж по итогам первого дня турнира.

Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $ 5 млн проходит с 4 по 21 июля в Саудовской Аравии.