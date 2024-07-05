Комментатор 1ceN1ce назвал худшего героя в Dota 2 на старте турнира Riaydh Masters 2024
Киберспортивный комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков, освещающий Riyadh Masters 2024 по Dota 2 на Okko, подвёл итоги первого дня топ-турнира с призовым $ 5 млн.
В комментарии «Чемпионату» кастер отметил неожиданное поражение китайской Invictus Gaming.
Самое удивительное – поражение G2.iG от Blacklist. Это жёстко поднимает интригу в группе А, учитывая много ничьих. Второй день будет показательным и, возможно, решающим.
В параллельной подгруппе слабейшей также оказалась команда из Китая, которая не смогла выиграть ни карты.
Группа B показала слабых Azure Ray с 0-4. Ничего у них не получается – даже на старом багаже как-то всё мимо, поэтому матч с MOUZ определит, кто из них вылетит сразу, а кто сыграет в дисайдере.
Помимо этого, Халиков обратил внимание на ужасную статистику Chaos Knight — 0 побед в семи матчах. Это худший персонаж по итогам первого дня турнира.
Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $ 5 млн проходит с 4 по 21 июля в Саудовской Аравии.
Комментарии