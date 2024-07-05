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Геймеры из России предпочитают играть на ПК, смартфонах и PlayStation — опрос ВЦИОМ

Геймеры из России предпочитают играть на ПК, смартфонах и PlayStation — опрос ВЦИОМ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежее исследование на тему игровой индустрии. Ведомство опросило россиян разных возрастов об их потенциальном интересе к геймингу.

Так, около 22% опрошенных регулярно играют в видеоигры, а ещё 21% когда-либо играли раньше. Больше всего играют зумеры (59%) и миллениалы до 32 лет (47%). Интерес к геймингу проявляют в основном те, кто оценивает своё благосостояние как хорошее (27% играют, 26% когда-либо играли) и среднее (22% играют, 21% когда-либо играли).

Российские геймеры предпочитают играть на компьютерах и ноутбуках (74%) и смартфонах (55%). При этом 22% опрошенных играют на консолях PlayStation (22%), Xbox (11%), Nintendo Switch (5%) и на Steam Deck (3%). При этом в последние годы интерес к российским играм растёт: 29% опрошенных недавно запускали хотя бы одну отечественную игру — 91% из них заявили, что им в целом понравился проект, в который они сыграли.

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