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Футбольное аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» официально выйдет в России 19 июля

Футбольное аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» официально выйдет в России 19 июля
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Первый сезон аниме-адаптации спортивной манги «Синяя тюрьма: Блю Лок» вскоре станет доступен в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» — об этом сообщает DEEP.

Все 24 эпизода в официальной локализации зрители смогут посмотреть с 19 июля. Озвучкой будет заниматься Flarrow Films.

Сюжет аниме рассказывает о специальном лагере для талантливых футболистов. Он создан для того, чтобы отобрать лучшего нападающего для сборной Японии перед чемпионатом мира — главному героя приходится пройти множество жёстких испытаний и разрушать чужие судьбы, чтобы достичь цели.

Второй сезон сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок» выйдет в октябре 2024 года. Будет ли продолжение доступно в России сразу или же позже, пока неизвестно.

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