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«Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом Pixar — впереди «Суперсемейка 2»

«Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом Pixar — впереди «Суперсемейка 2»
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По итогам трёх недель мультфильм «Головоломка 2» заработал в прокате более $ 1,1 млрд. Сейчас новый проект занимает шестое место в списке самых кассовых анимационных картин, уступая «Миньонам», «Холодному сердцу» и другим лентам.

Тем временем мультфильм скоро станет самой кассовой картиной в истории Pixar. Недавно лента обошла «Историю игрушек 4» и «Историю игрушек 3», заняв второе место в топе. Впереди остаётся «Суперсемейка 2» с результатом в $ 1,242 млрд, вышедшая в 2018 году. Вполне возможно, новинка обгонит супергеройскую ленту уже на грядущих выходных.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

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