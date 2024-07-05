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В Москве начались съёмки фильма «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым

В Москве начались съёмки фильма «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что в Москве стартовал съёмочный процесс приключенческий комедии «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым в одной из главных ролей.

В центре повествования окажется неудачливый коммерсант, который идёт на мошенничество, чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса – вписывает себя в завещание одинокого старика. Однако вместе с домом и участком Рома наследует и четырёх живых гномов. С этого момента его жизнь кардинально меняется.

Фото со съёмок картины

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Режиссёром картины выступает Александр Бабаев, а генеральными продюсерами – Василий Ровенский и Максим Рогальский. Вместе с Кологривым в проекте сыграют Анастасия Уколова, Владимир Сычёв, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов.

Премьера ленты намечена на 29 мая 2025 года.

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