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Мультфильм «Гадкий я 4» не выйдет в России 6 июля — выход ленты перенесли

Мультфильм «Гадкий я 4» не выйдет в России 6 июля — выход ленты перенесли
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3 июля состоялась мировая премьера мультфильма «Гадкий я 4». Продолжение одной из самых популярных франшиз в индустрии доступно в большинстве кинотеатров планеты, однако лента так и не добралась до российского проката.

В начале месяца крупные российские киносети опубликовали дату премьеры в стране — 6 июля. Однако спустя несколько дней кинотеатры убрали информацию со своих сайтов. Так, из «Миража» пропало упоминание релиза «Гадкого я 4» уже 6-го числа, а в сети Mori Cinema упомянули о переносе мультфильма на неделю вперёд.

Судя по всему, посмотреть новый проект студии Illumination в России можно будет не раньше середины июля. С чем связана подобная задержка, неизвестно. Ранее российские киносети запускали показы «Плохих парней 4» и «Тихого места: День первый» уже через несколько дней после мировой премьеры.

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