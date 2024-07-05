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В России предложили снять ремейки культовых советских фильмов

В России предложили снять ремейки культовых советских фильмов
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Министерство просвещения России предложило список фильмов и книг для создания новых ремейков и экранизаций знаменитых произведений. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Так, в списке оказались сразу 30 советских фильмов, ремейки которых предлагают снять в Минпросвещения. Среди них культовые «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, а также картины «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Среди российских литературных произведений в списке потенциальных адаптаций оказались «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матрёнин двор» Александра Солженицына, «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского и «Яблочный спас» Евгения Носова.

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