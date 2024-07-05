Что нужно знать про обновление 4.8 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Сегодня, 5 июля, разработчики Genshin Impact провели прямую трансляцию, на которой раскрыли подробности предстоящего обновления 4.8.

Версия 4.8 в Genshin Impact выйдет 17 июля 2024 года. Ожидается сравнительно небольшой апдейт с одним персонажем и временной локацией — это связано с приближающимся релизом нового региона Натлана, на который авторы выделяют много ресурсов.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый персонаж — Эмилия

В этом обновлении будет доступен только один новый играбельный герой. Это девушка по имени Эмилия — парфюмер из Фонтейна, которая ранее несколько раз упоминалась в диалогах и репликах других персонажей.

Это будет пятизвёздочный копейщик, владеющий силой стихии дендро (природы). Эмилия помогает увеличивать урон от Горения и, вероятно, станет хорошим саппортом под пиро-дд и в командах под «бутоны».

Получить Эмилию в Genshin Impact можно будет во второй половине патча 4.8 (с 8 по 30 августа) из временного баннера. Также все игроки смогут пройти её сюжетный квест.

Фото: HoYoverse

Баннеры обновления 4.8 в Genshin Impact

Каждая из четырёх временных молитв будет длиться две недели (по две параллельно).

первая половина (с 17 июля по 7 августа) — повторы баннеров Навии и Нилу;

вторая половина (с 7 по 27 августа) — Эмилия и Е Лань (реран).

Также в баннер оружия будет добавлено лучшее снаряжение для этих персонажей. Во второй половине патча появится новое пятизвёздочное копьё — «сигнатурка» Эмилии.

Баннеры первой половины патча 4.8 Фото: HoYoverse

Ивенты и квесты в Genshin Impact 4.8

Главным событием патча станет новая временная локация на тему сказок и детских игрушек. Она вместе с линейкой сюжетных заданий будет доступна только в этой версии и пропадёт после выхода 5.0.

В ходе прохождения игроки смогут получить примогемы и другие награды за исследование карты, пройти различные мини-ивенты и так далее.

Фото: HoYoverse

Недавно добавленный режим Театр Воображариум будет обновлён — в нём появится постоянный ивент Эхо фантазии с испытаниями отдельных персонажей.

Игрокам предстоит доказать, что они умеют использовать способности героев. В качестве награды геймеры получат визуальный эффект в виде шлейфа, который будет тянуться за героями в игре.

Фото: HoYoverse

После релиза апдейта 4.8 также будут доступны два новых косметических набора — на Нилу и Кирару. Судя по всему, в этом обновлении костюм на Нилу можно будет приобрести со скидкой.

В свою очередь, набор на Кирару будет доступен бесплатно за прохождение главного события патча. С 5.0 он будет доступен в магазине.

Фото: HoYoverse

Помимо основного ивента с локацией-сказкой, по ходу патча будут доступны временные ивенты:

возвращение режима с мини-игрой, похожей на кёрлинг (теперь будет доступен кооп с другими игроками);

новая версия фото-ивента;

боевой режим с баффами.

Другие нововведения

Кроме того, игроков ждёт несколько небольших обновлений, в том числе:

система очков для выполнения ежедневных квестов изменена — теперь можно будет накопить баллы, чтобы сделать «дейлики» сразу на несколько дней вперёд;

сюжетные диалоги можно будет прочитать и прослушать заново в специальном меню;

количество монстров в подземельях Мондштадта и Ли Юэ изменено (вероятно, фармить артефакты и ресурсы станет удобнее);

новые карты в режиме «Священный призыв семерых».

Фото: HoYoverse

Новый трейлер Натлана в Genshin Impact

В самом конце разработчики также представили тизер региона Натлана с новыми персонажами. Ожидается, что версия 5.0 выйдет в конце августа.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Помимо этого, в ходе трансляции разработчики представили три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы — скопировать и активировать все награды можно по ссылке ниже.