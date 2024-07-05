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Rockstar отменила дополнение про Тревора из GTA 5 из-за популярности GTA Online

Rockstar отменила дополнение про Тревора из GTA 5 из-за популярности GTA Online
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Бывший сотрудник Rockstar Games Джозеф Рубино поделился новой информацией о разработке GTA 5 и её пострелизной поддержке. Разработчик трудился в студии в качестве виртуального оператора и монтажёра, поработав в том числе над неанонсированным дополнением про Тревора.

По словам Рубино, Rockstar действительно создавала отдельное дополнение про самого безумного героя GTA 5. По сюжету Тревор работал на ФРБ под прикрытием и выполнял для агентства чрезвычайно опасные задания. Работа над DLC была закончена примерно на 50%, после чего в Rockstar приняли решение отменить разработку расширения.

Всё дело было в гигантской популярности GTA Online, которая демонстрировала очень высокие показатели. В студии решили сфокусироваться на поддержке сетевого режима вместо разработки одиночного дополнения, которое вряд ли было бы столь успешно. Рубино отметил, что сейчас Rockstar наверняка могла бы одновременно делать дополнение и поддерживать GTA Online, однако 10 лет назад ситуация была иная.

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