Названы самые мощные Android-смартфоны в мире — рейтинг от июня 2024 года
Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали глобальный рейтинг самых мощных Android-смартфонов в мире. Список актуален по состоянию на июнь 2024 года.
Так, самым мощным смартфоном первой половины года стал Asus ROG Phone 8 на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 — он набрал 2,11 млн баллов. На втором месте оказался ZTE Nubia Red Magic 9 Pro (2,07 млн баллов), замыкает тройку Vivo iQOO 12 (2,03 млн баллов).
В десятку также попали смартфоны Vivo X100 Ultra, ZTE Nubia Z60 Pro, Xiaomi Mi 14 Ultra и базовый Xiaomi Mi 14.
Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года от AnTuTu
- Asus ROG Phone 8.
- ZTE Nubia Red Magic 9 Pro.
- Vivo iQOO 12.
- Vivo X100 Ultra.
- Vivo X100 Pro.
- ZTE Nubia Z60 Pro.
- Vivo X100.
- Vivo iQOO Neo9S Pro.
- Xiaomi Mi 14 Ultra.
- Xiaomi Mi 14.
Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года
Фото: Antutu
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