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Самые мощные смартфоны в мире: Asus ROG Phone 8, ZTE Nubia Red Magic 9 Pro, Xiaomi Mi 14 и другие

Названы самые мощные Android-смартфоны в мире — рейтинг от июня 2024 года
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Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали глобальный рейтинг самых мощных Android-смартфонов в мире. Список актуален по состоянию на июнь 2024 года.

Так, самым мощным смартфоном первой половины года стал Asus ROG Phone 8 на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 — он набрал 2,11 млн баллов. На втором месте оказался ZTE Nubia Red Magic 9 Pro (2,07 млн баллов), замыкает тройку Vivo iQOO 12 (2,03 млн баллов).

В десятку также попали смартфоны Vivo X100 Ultra, ZTE Nubia Z60 Pro, Xiaomi Mi 14 Ultra и базовый Xiaomi Mi 14.

Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года от AnTuTu

  1. Asus ROG Phone 8.
  2. ZTE Nubia Red Magic 9 Pro.
  3. Vivo iQOO 12.
  4. Vivo X100 Ultra.
  5. Vivo X100 Pro.
  6. ZTE Nubia Z60 Pro.
  7. Vivo X100.
  8. Vivo iQOO Neo9S Pro.
  9. Xiaomi Mi 14 Ultra.
  10. Xiaomi Mi 14.
Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года

Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года

Фото: Antutu

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