Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы самые мощные Android-смартфоны в мире — рейтинг от июня 2024 года

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали глобальный рейтинг самых мощных Android-смартфонов в мире. Список актуален по состоянию на июнь 2024 года.

Так, самым мощным смартфоном первой половины года стал Asus ROG Phone 8 на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 — он набрал 2,11 млн баллов. На втором месте оказался ZTE Nubia Red Magic 9 Pro (2,07 млн баллов), замыкает тройку Vivo iQOO 12 (2,03 млн баллов).

В десятку также попали смартфоны Vivo X100 Ultra, ZTE Nubia Z60 Pro, Xiaomi Mi 14 Ultra и базовый Xiaomi Mi 14.

Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года от AnTuTu

Asus ROG Phone 8. ZTE Nubia Red Magic 9 Pro. Vivo iQOO 12. Vivo X100 Ultra. Vivo X100 Pro. ZTE Nubia Z60 Pro. Vivo X100. Vivo iQOO Neo9S Pro. Xiaomi Mi 14 Ultra. Xiaomi Mi 14.

Самые мощные смартфоны в мире на июнь 2024 года Фото: Antutu