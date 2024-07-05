Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.8 — авторы раздают по 300 примогемов

В рамках прямой трансляции студии HoYoverse о следующем большом обновлении Genshin Impact авторы онлайн-игры показали три промокода с подарками для игроков.

Версия 4.8 будет доступна игрокам с 19 июля, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока и какой-то игровой ресурс.

YS2WHUHFNQ5M — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; 5TJWHDHX7R59 — 100 примогемов и 5 опыта героя;

— 100 примогемов и 5 опыта героя; PTKXYUGW7R6D — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до 6 июля 6:00 мск, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.