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Zenless Zone Zero заработала в день релиза меньше Genshin Impact и Honkai: Star Rail

Zenless Zone Zero заработала в день релиза меньше Genshin Impact и Honkai: Star Rail
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4 июля состоялся релиз Zenless Zone Zero — очередной гача-игры от компании HoYoverse. Согласно данным аналитического сервиса AppMagic, в день релиза тайтл заработал $ 3,99 млн.

Данная цифра оказалась ниже, чем у Genshin Impact и Honkai: Star Rail за аналогичные сроки. Прибыль первой игры за дебютный день составила $ 4,6 млн, а второй — $ 8,3 млн. Самыми доходными регионами для Zenless Zone Zero стали Китай ($ 2,3 млн), Япония ($ 789,2 тыс.) и США ($ 440,4 тыс.).

Если обратиться к статистике скачиваний проекта, то активнее всего игру устанавливали жители США (879,2 тысячи загрузок), Китая (771,6 тысячи загрузок) и Индонезии (392,7 тысячи загрузок). Россия со своими 249,7 тысячи загрузок расположилась в топе на пятом месте.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.

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