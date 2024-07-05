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Актёр Дэнни Трехо чуть не подрался на праздновании Дня независимости США

Актёр Дэнни Трехо чуть не подрался на праздновании Дня независимости США
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4 июля в США отмечается один из самых главных праздников в государстве — День независимости. Звезда фильмов «Мачете убивает» и «Ягуар» Дэнни Трехо тоже присутствовал на параде в населённом пункте Санленд-Туджунга, Калифорния.

Однако в определённый момент недоброжелатели начали закидывать автомобиль актёра шариками с водой. После произошедшего инцидента Трехо пришёл в ярость, из-за чего началась потасовка. Артиста смогли удержать от драки несколько подоспевших фанатов, поэтому всё закончилось словесной перепалкой.

В результате произошедшего никто не был арестован, а толпа разошлась сразу после прибытия полиции. Сам Дэнни Трехо назвал данный случай полным ребячеством.

Последний раз актёр появлялся на экране в сериале «Книга Бобы Фетта». В шоу звезда исполнила роль дрессировщика ранкора.

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