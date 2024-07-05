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Спин-офф «Ведьмака» про банду «Крысы» выйдет в формате спецэпизода — СМИ

Спин-офф «Ведьмака» про банду «Крысы» выйдет в формате спецэпизода — СМИ
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Журналисты издания Redanian Intelligence обратили внимание, что режиссёр Майрзи Алмас обновил информацию в своём профиле на LinkedIn. Постановщик работал над спин-оффом «Ведьмака» про банду «Крысы», однако теперь называет его не сериалом, а спецэпизодом.

Также стало известно, что будущий проект получит название The Rats: A Witcher Tale («Крысы: Ведьмак. Истории»). Предполагается, что Netflix либо выпустит специальный эпизод отдельно, либо включит его в четвёртый сезон основного сериала «Ведьмак». Представители сервиса пока не прокомментировали данную информацию.

Изначально «Крысы» должны были выйти между третьим и четвёртым сезоном основного сериала — как в своё время выходило «Происхождение». Теперь же героев можно будет увидеть не раньше выхода нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом, премьера которого состоится в 2025 году.

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