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Авторы Genshin Impact показали трейлер нового региона Натлана в 5.0 с персонажами и транспортом

Авторы Genshin Impact показали трейлер нового региона Натлана с персонажами и транспортом
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Разработчики Genshin Impact в ходе прямой трансляции версии 4.8 показали ролик с геймплеем следующего большого региона — Натлана, вдохновлённого культурой Латинской Америки.

Игроки увидели некоторые пейзажи страны огня, а также трёх новых персонажей. Их имена неизвестны, зато показали, что они могут перемещаться по Натлану на разном транспорте.

Превью также содержит кадры с новыми монстрами и частью карты региона.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Натлан будет добавлен в Genshin Impact вместе с обновлением 5.0 в конце августа. Помимо локации, разработчики обещают новые механики, режимы, играбельных персонажей и продолжение основной линии сюжета.

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