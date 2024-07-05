Авторы Genshin Impact показали трейлер нового региона Натлана с персонажами и транспортом

Разработчики Genshin Impact в ходе прямой трансляции версии 4.8 показали ролик с геймплеем следующего большого региона — Натлана, вдохновлённого культурой Латинской Америки.

Игроки увидели некоторые пейзажи страны огня, а также трёх новых персонажей. Их имена неизвестны, зато показали, что они могут перемещаться по Натлану на разном транспорте.

Превью также содержит кадры с новыми монстрами и частью карты региона.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Натлан будет добавлен в Genshin Impact вместе с обновлением 5.0 в конце августа. Помимо локации, разработчики обещают новые механики, режимы, играбельных персонажей и продолжение основной линии сюжета.