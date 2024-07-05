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Первый постер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом — трейлер в воскресенье

Первый постер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом — трейлер в воскресенье
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Apple опубликовала первый постер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Дебютный трейлер картины авторы представят уже в это воскресенье, 7 июля.

Лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Санни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Отмечается, что на производство фильма уже было потрачено более $ 300 млн. Режиссёром выступил Джозеф Косински, поставивший «Топ Ган: Мэверик» и «Дело храбрых».

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.

Первый постер

Фото: Apple

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