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Участники Elite League Season 2 (Элит Лига 2 по Доте)

Tundra, OG, PSG Quest и SR — стали известны новые участники Elite League S2 по Dota 2
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Турнирный оператор ESB анонсировал команды, получившие прямые приглашения на международный чемпионат Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Организаторы соревнования в Перу сообщили, что за $ 1 млн на турнире по «Доте» будут бороться 16 команд. Шесть участников определились по итогам региональных отборочных, а остальные 10 коллективов получили приглашения. На текущий момент известны лишь семь приглашённых команд.

Участники Elite League S2 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Западная Европа) — прямое приглашение;
  • OG (Западная Европа) — прямое приглашение;
  • PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
  • HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
  • BOOM Esports (Перу) — прямое приглашение;
  • MOUZ (Западная Европа) — победитель квалификации;
  • Yellow Submarine (Россия) — победитель квалификации;
  • Evil Rabbit (Китай) — победитель квалификации;
  • Execration (Филиппины) — победитель квалификации;
  • Apex Genesis (США) — победитель квалификации;
  • Infinity (Перу) — победитель квалификации;
  • три неназванных команды, получившие прямые приглашения.

Топ-турнир Elite League Season 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 участников сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.

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