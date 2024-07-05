Tundra, OG, PSG Quest и SR — стали известны новые участники Elite League S2 по Dota 2

Турнирный оператор ESB анонсировал команды, получившие прямые приглашения на международный чемпионат Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Организаторы соревнования в Перу сообщили, что за $ 1 млн на турнире по «Доте» будут бороться 16 команд. Шесть участников определились по итогам региональных отборочных, а остальные 10 коллективов получили приглашения. На текущий момент известны лишь семь приглашённых команд.

Участники Elite League S2 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Tundra Esports (Западная Европа) — прямое приглашение;

OG (Западная Европа) — прямое приглашение;

PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;

HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;

BOOM Esports (Перу) — прямое приглашение;

MOUZ (Западная Европа) — победитель квалификации;

Yellow Submarine (Россия) — победитель квалификации;

— победитель квалификации; Evil Rabbit (Китай) — победитель квалификации;

Execration (Филиппины) — победитель квалификации;

Apex Genesis (США) — победитель квалификации;

Infinity (Перу) — победитель квалификации;

три неназванных команды, получившие прямые приглашения.

Топ-турнир Elite League Season 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 участников сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.