Tundra, OG, PSG Quest и SR — стали известны новые участники Elite League S2 по Dota 2

Турнирный оператор ESB анонсировал команды, получившие прямые приглашения на международный чемпионат Elite League Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Организаторы соревнования в Перу сообщили, что за $ 1 млн на турнире по «Доте» будут бороться 16 команд. Шесть участников определились по итогам региональных отборочных, а остальные 10 коллективов получили приглашения. На текущий момент известны лишь семь приглашённых команд.
Участники Elite League S2 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
- Tundra Esports (Западная Европа) — прямое приглашение;
- OG (Западная Европа) — прямое приглашение;
- PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — прямое приглашение;
- HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;
- BOOM Esports (Перу) — прямое приглашение;
- MOUZ (Западная Европа) — победитель квалификации;
- Yellow Submarine (Россия) — победитель квалификации;
- Evil Rabbit (Китай) — победитель квалификации;
- Execration (Филиппины) — победитель квалификации;
- Apex Genesis (США) — победитель квалификации;
- Infinity (Перу) — победитель квалификации;
- три неназванных команды, получившие прямые приглашения.
Топ-турнир Elite League Season 2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 25 июля по 4 августа в Лиме, Перу. В рамках соревнования 16 участников сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.