Для стратегии Factorio выйдет крупный аддон Space Age — релиз 21 октября

На этой неделе разработчики стратегии Factorio анонсировали для тайтла первое масштабное дополнение Space Age. В посте на официальном сайте говорится, что дополнение будет посвящено исследованию космоса — туда главный герой отправится в финале сюжетной кампании.

Что привнесёт дополнение Space Age

Пятую планету с уникальными испытаниями, ресурсами, типами врагов и видами сооружений;

новые биомы, среди которых будут огненный Вулканус, пустынная Фулгора и красочная Глеба;

новые саундтреки от известных композиторов;

специальные летающие заводы, на которых игроки смогут перемещаться между планетами;

новую систему рельс с опорами, которые поднимаются — их можно построить и на воде.

Ко всему прочему, Factorio получит бесплатное обновление 2.0. Апдейт улучшит ряд механик, изменит принцип генерации ландшафта оригинальной локации, добавит свежие виды врагов и много чего ещё. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Релиз дополнения Space Age состоится 21 октября. Его стоимость составит $ 35 (~ 3,1 тыс. рублей) — столько стоит сама Factorio.