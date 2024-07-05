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Для стратегии Factorio выйдет крупный аддон Space Age — релиз 21 октября

Для стратегии Factorio выйдет крупный аддон Space Age — релиз 21 октября
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На этой неделе разработчики стратегии Factorio анонсировали для тайтла первое масштабное дополнение Space Age. В посте на официальном сайте говорится, что дополнение будет посвящено исследованию космоса — туда главный герой отправится в финале сюжетной кампании.

Что привнесёт дополнение Space Age

  • Пятую планету с уникальными испытаниями, ресурсами, типами врагов и видами сооружений;
  • новые биомы, среди которых будут огненный Вулканус, пустынная Фулгора и красочная Глеба;
  • новые саундтреки от известных композиторов;
  • специальные летающие заводы, на которых игроки смогут перемещаться между планетами;
  • новую систему рельс с опорами, которые поднимаются — их можно построить и на воде.

Ко всему прочему, Factorio получит бесплатное обновление 2.0. Апдейт улучшит ряд механик, изменит принцип генерации ландшафта оригинальной локации, добавит свежие виды врагов и много чего ещё. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Релиз дополнения Space Age состоится 21 октября. Его стоимость составит $ 35 (~ 3,1 тыс. рублей) — столько стоит сама Factorio.

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