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Bloodborne запустили на ПК — пока работает только главное меню

Bloodborne запустили на ПК — пока работает только главное меню
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В сердцах фанатов Bloodborne продолжает теплиться надежда однажды увидеть возвращение игры в формате сиквела, переиздания или порта для ПК. Если в первом и втором случаях геймерам стоит рассчитывать только на разработчиков, то вот последнее они пытаются реализовать самостоятельно.

На этой неделе создателям эмулятора PS4 под названием shadPS4 всё-таки удалось запустить хардкорный экшен на ПК. Правда, радоваться раньше времени не стоит, поскольку сейчас в порте работает только главное меню.

Видео доступно на YouTube-канале GeorgeMoralis. Права на видео принадлежат GeorgeMoralis.

Ко всему прочему, при заходе в игру на неё накладывается странный красный фильтр — это одна из технических проблем, которую энтузиастам предстоит исправить. Когда тайтл станет полностью играбельным на платформе, пока неизвестно.

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