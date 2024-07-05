Zenless Zone Zero сравнили на ПК, PS5 и смартфоне

На этой неделе состоялся релиз Zenless Zone Zero — очередной гача-игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. В связи с этим блогер ElAnalistaDeBits решил сравнить проект на ПК, PS5 и смартфоне Oppo Find X5 Pro с максимальными настройками графики.

Мобильная версия Zenless Zone Zero выглядит на фоне остальных самой слабой, что неудивительно. Больше всего это бросается в глаза по части освещения, однако в целом проект всё равно выглядит отлично.

На PS5 игра по умолчанию работает в разрешении 4K и при 60 FPS — других режимов не предусмотрено. На ПК у проекта более высокое качество отражений и теней, если сравнивать с версией для консоли Sony. В конце блогер заключил, что Zenless Zone Zero обладает стабильной производительностью вне зависимости от платформы.

Фото: ElAnalistaDeBits/HoYoverse

Фото: ElAnalistaDeBits/HoYoverse

Фото: ElAnalistaDeBits/HoYoverse

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/HoYoverse.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.