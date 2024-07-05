В России стартовали продажи Huawei MatePad 11,5 — планшета для художников

На этой неделе в России стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5 для художников. За версию с умной магнитной клавиатурой ритейлеры просят 39,9 тысячи рублей.

Фото: Huawei

За предзаказ устройства покупатели получили в подарок стилус M-Pencil третьего поколения. Его главная фишка заключается в особом эффекте, который имитирует сопротивление бумаги при письме.

Huawei MatePad 11,5 оснащён 11,5-дюймовым экраном PaperMatte с соотношением сторон 3:2, разрешением 2800 × 1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Отмечается, что технология нанотравления делает работу с дисплеем близкой к ощущению использования настоящей бумаги.

Huawei MatePad 11,5 доступен для покупки в трёх расцветках: сиреневой, серой и серебристой.