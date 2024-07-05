Футбольный симулятор EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября — инсайдер

Инсайдер billbil-kun сообщил, что релиз футбольного симулятора EA Sports FC 25 состоится 27 сентября. Согласно данным информатора, игра выйдет в двух изданиях: Standard и Ultimate. Владельцы второго получат доступ к тайтлу уже 20-го числа — на семь дней раньше.

Подписчиков EA Play также ждёт несколько бонусов: ранний доступ и 10-часовая пробная версия. Стоимость EA Sports FC 25 Standard составит $ 69,9 (~ 6,1 тыс. рублей), а Ultimate - $ 99,9 (~ 8,7 тыс. рублей) соответственно. Ещё billbil-kun рассказал, что игру анонсируют в течение следующих 10 дней.

Ожидается, что разработчики выпустят дебютный трейлер, в котором расскажут о главных нововведениях свежей части. Вероятно, EA также анонсирует новую версию технологии HyperMotion, которая отвечает за реалистичное поведение футболистов на поле.

Релиз EA Sports FC 25 состоится на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.