В Минпросвещении опровергли предложение о ремейках культовых советских фильмов

4 июля появилась информация, что Министерство просвещения России предложило список фильмов и книг для создания новых ремейков и экранизаций знаменитых произведений. Теперь ситуацию прокомментировала пресс-служба Минпросвещения, которая опровергла данную новость в разговоре с изданием ТАСС.

Отмечается, что министерство предоставило перечень картин, просмотр которых важен для патриотического воспитания детей. Причём Минпросвещения действительно высказало идею рассмотреть возможность новых экранизаций классических произведений, однако приложенный список не имеет к этому никакого отношения.

Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения.

Напомним, в списке фигурируют культовые «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, а также картины «Судьба человека» и «Война и мир» Сергея Бондарчука.