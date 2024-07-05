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Стивен Кинг похвалил Джереми Реннера за возвращение в кино после страшной аварии

Стивен Кинг похвалил Джереми Реннера за возвращение в кино после страшной аварии
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Недавно легендарный писатель Стивен Кинг опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) несколько постов. В них он поделился впечатлениями от криминального сериала «Мэр Кингстауна». Кинг оценил шоу и заявил, что Джереми Реннер — крутой парень, поскольку смог оправиться после ужасной травмы и вернуться к съёмкам.

Я понятия не имею, что происходит в «Мэре Кингстауна», но мне шоу понравилось. Сериал напомнил мне «Щит» и «Сынов анархии»… А ещё Джереми Реннер — крутой парень, который вернулся в третьем сезоне даже после того, как его переехала снегоуборочная машина!

Напомним, страшный инцидент с Джереми Реннером произошёл в начале января 2023 года. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Актёр сломал около 30 костей, повредил лёгкое и печень. Однако всё обошлось, и артист смог вернуться к своей работе.

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