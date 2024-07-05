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Результат матча Virtus.pro — Blacklist International на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Virtus.pro потерпела первое поражение на Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская команда Virtus.pro проиграла первую серию на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Во втором матче второго игрового дня международного чемпионата в Эр-Рияде по «Доте» российский коллектив столкнулся с филиппинской Blacklist International. Лидеры группового этапа обыграли VP со счётом 2:0, нанеся команде из России первое поражение в рамках ивента.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Плей-ин. Группа A
05 июля 2024, пятница. 17:45 МСК
Blacklist International
Окончен
2 : 0
Virtus.pro

До этого «медведи» сыграли три матча вничью со счётом 1:1 против таких команд, как LGD Gaming, Entity и G2.iG. Последним оппонентом VP станет перуанская beastcoast.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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