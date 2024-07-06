Расписание третьего дня плей-ин Riyadh Masters 2024 по Dota 2

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Сегодня, 6 июля, завершается первая стадия топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

По итогам третьего игрового дня чемпионата в Эр-Рияде определятся все участники второго этапа турнира, а также те коллективы, которые покинут соревнование.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на субботу, 6 июля:

12:00. Группа A, G2.iG (Китай) — LGD Gaming (Китай);

12:00. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — Entity (Европа);

12:00. Группа A, beastcoast (Перу) — Virtus.pro (Россия) ;

; 14:45. Группа B, Aurora (Таиланд) — HEROIC (Южная Америка);

14:45. Группа B, MOUZ (Западная Европа) — PSG Quest (Ближний Восток);

14:45. Группа B, nouns (Северная Америка) — Azure Ray (Китай).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.