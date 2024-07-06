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LanigirO — о Virtus.pro на Riyadh Masters: этот день для них — битва за жизнь на турнире

Комментатор Okko Александр LanigirO Потапов перед решающим днём плей-ин на Riyadh Masters 2024 по «Доте» подвёл промежуточные итоги турнира.

В разговоре с «Чемпионатом» LanigirO с сожалением отметил проблемы российской Virtus.pro в группе А.

Грустно, что VP отдают карту IG, которые нынче в Доту играют не очень бодро и вообще имеют шансы из группы не выйти. Да и с Blacklist надо было бороться, но что-то не пошло. Тем не менее шансы выйти напрямую сохраняются, потому что сегодня VP играют матч с прямыми конкурентами за слот в следующем этапе – beastcoast. Побеждают 2-0 – идут напрямую. При ничьей – идут в десайдеры. А если проигрывают, то есть шанс вообще из плей-ин не выйти, так что для «мишек» этот день – битва за жизнь на турнире!

Кастер отметил, что другим важным матчем в группе будет китайское дерби: и G2.iG, и LGD играют крайне слабо, но кто-то из них точно будет как минимум играть десайдеры за выход в следующую стадию.

В параллельной группе, по словам LanigirO, ситуация менее напряжённая.

Azure Ray так и не проснулись и проиграли вообще все карты на турнире, поэтому закономерно его покидают, у остальных ещё есть шансы побороться в десайдерах, состав которых будет зависеть от игр. Напрямую больше никто из этой группы не вылетает, поэтому очень серьёзной интриги тут не вижу. Но при некотором стечении обстоятельств там могут быть переигровки на три команды за прямой выход в следующую стадию (минуя стыковые матчи), так что Доты там может быть даже больше, чем планировалось изначально.

Решающие игры плей-ин стартовали в 12:00 мск. Все матчи Riyadh Masters по Dota 2 в прямом эфире показывает Okko.

Турнир проходит в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде. Общий призовой фонд составляет $ 5 млн.