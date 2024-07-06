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Сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом стартует 8 сентября

Сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом стартует 8 сентября
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На этой неделе стало известно, что премьера сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом выйдет 8 сентября. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервсие HBO Max. В первый сезон войдёт восемь эпизодов. Обычно сервис начинает показ подобных проектов в США вечером, поэтому в России посмотреть его можно будет только 9-го числа,

Напомним, события «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Помимо Колина Фаррелла, в сериале также сыграли Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли («Иллюзия обмана») и другие актёры. Ранее ирландский артист назвал грядущий сериал невероятно жестоким произведением.

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