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«Она не отстаёт от Хоакина»: кастинг-директор «Джокера 2» — о Леди Гаге

«Она не отстаёт от Хоакина»: кастинг-директор «Джокера 2» — о Леди Гаге
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Недавно кастинг-директор «Джокера 2» Франсин Мейслер выступила на кинофестивале в Чехии. В ходе мероприятия Мейслер заявила, что была удивлена невероятной актёрской игрой Леди Гаги в фильме.

Я не предлагала взять Леди Гагу. Это была идея не моя, а Тодда Филлипса… Однако увиденное очень впечатлило меня… Игра Хоакина Феникса поражала воображение, но то, что она [Леди Гага] не отставала от него и выглядела настоящей, показывает, что она отлично справилась с ролью.

Центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна.

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