Джордж Мартин негодует, что Пэдди Консидайн не получил «Эмми» за игру в «Доме дракона»

Недавно автор цикла романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин высказался об игре Пэдди Консидайна в сериале «Дом дракона». По мнению писателя, за роль Визериса Таргариена актёр должен был получить премию «Эмми».

В первом сезоне «Дома дракона» он, по сути, воссоздал образ короля Визериса, придав ему совершенно другую предысторию и гораздо большую глубину, чем у весёлого короля, любящего вечеринки, которого я создал для «Пламени и крови»… ЧЁРТОВ Пэдди Консидайн был великолепен в этой роли.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Финальный, восьмой эпизод продолжения выйдет 5 августа. Шоу уже продлили на третий сезон.