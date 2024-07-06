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«Пока выглядит так, что останутся лишь Xtreme»: 1ceN1ce — о старте Китая на Riyadh Masters

«Пока выглядит так, что останутся лишь Xtreme»: 1ceN1ce — о старте Китая на Riyadh Masters
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Киберспортивный комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков отметил слабый старт китайских команд на Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Все три участника плей-ина могут вылететь ещё до основной групповой стадии.

Китай проваливается в стадии плей-ин. Пока выглядит так, что останутся лишь Xtreme: G2.iG и LGD порешают между собой, кто вылетит сразу, а кто – потом в десайдерах. «Азуры» здесь тихо закрыли за собой дверь.

Также, по мнению комментатора, четыре из шести сегодняшних матчей (все в прямом эфире можнл посмотреть на Okko, Twitch и YouTube) закончатся вничью — побед смогут добиться только G2.iG и nouns.

По итогам стадии плей-ин в основной групповой этап проходят три лучшие команды каждой группы и два победителя стыковых матчей.

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