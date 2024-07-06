В Zenless Zone Zero раздают 1600 полихромов в честь 50 млн скачиваний игры

На этой неделе состоялся релиз Zenless Zone Zero — новой игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. За пару дней геймеры по всему миру успели скачать проект уже более 50 млн раз.

В качестве благодарности разработчики раздают всем пользователям 1600 полихромов. Забрать награду игроки могут с внутриигровой почты.

Фото: HOYOVERSE

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров и угрожают городу.

Проект представляет собой очередную гачу, где нужно собирать персонажей и составлять из них команды. На уникальности играбельных героев построены монетизация и система обновлений.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.