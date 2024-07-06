Вышел трейлер драматического сериала «Ненормальная» про мстящую школьницу

Вышел новый трейлер драматического сериала «Ненормальная» с Варварой Володиной («Вызов»). В ролике показали завязку сюжета и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале Trailer Port. Права на видео принадлежат СТВ.

Шоу рассказывает о девушке Ане, которая была до аварии красивой и уверенной в себе школьницей. После автокатастрофы она стала замкнутой и циничной. Каждый день Аня ищет новые причины, чтобы жить дальше, и новые уловки, чтобы остаться в больнице. Ведь недавно у неё появилась цель — убить лежащего в коме виновника той самой аварии.

В сериале также снялись Виталий Андреев («Трудные подростки»), Антон Рогачёв («Конец света»), Кузьма Котрелев («ЮЗЗ»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Денис Зайнуллин, Регина Тодоренко, Василий Кортуков, Ольга Тумайкина, Марина Поддубная и другие. Режиссёром выступила Таисия Игуменцева.

Премьера сериала «Ненормальная» состоялась 4 июля. В первый сезон вошло восемь эпизодов.