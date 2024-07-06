Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 6–7 июля

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Карты, действующие с 6 по 7 июля, выглядят следующим образом:

Quaterfinals are coming в разделе Specials;

в разделе Specials; Licence Europe в разделе Legal;

в разделе Legal; Staking в разделе Markets.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.