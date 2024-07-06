В Сети появились первые фотографии Honor Magic V3 — флагманского складного смартфона

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На этой неделе в Сети появились первые фотографии флагманского смартфона компании Honor под названием Magic V3. Благодаря кадрам можно оценить толщину корпуса, дизайн блока с камерами, а также увидеть устройство в сложенном и разложенном виде.

Гаджет будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Ещё смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5200 мА/ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью до 66 Вт. Задняя панель девайса покрыта тонким и похожим на кожу материалом.

Что касается камеры, то задняя получит основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией и телефотомодуль с 3,5-кратным оптическим зумом.

Полноценная презентация Honor Magic V3 пройдёт 12 июля. Ко всему прочему на мероприятии производитель также представит смартфон Magic Vs3, планшет MagicPad 2 и ноутбук MagicBook Art 14.

Фотографии

Фото: Weibo/Honor

Фото: Weibo/Honor

Фото: Weibo/Honor

Фото: Weibo/Honor

Фото: Weibo/Honor