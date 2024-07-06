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Камбоджийский хоррор «Виселица. Жертва призрака» выйдет в России 15 августа

Камбоджийский хоррор «Виселица. Жертва призрака» выйдет в России 15 августа
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Кинокомпания Exponenta Film представила дублированный трейлер камбоджийского хоррора «Виселица. Жертва призрака». В ролике показали главных героев и ряд пугающих эпизодов.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 15 августа.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Abhi Film.

Лента расскажет о студентке Низе, которая решает провести ночь в заброшенном особняке, прозванном домом самоубийц. Она хочет снять там видео и доказать всем, что сверхъестественного не существует. Но призрак повесившейся тут девушки притягивает сюда слабых духом и не отпускает своих жертв. Низе придется собрать всю силу духа, чтобы разгадать тайну дома и не стать его очередной жертвой.

Главные роли в картине исполнили Ван Давид и Си Писи. Режиссёром ленты выступил Ку Дарачан, а продюсерами — Бун Чаннимол и Бун Чантит.

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Фото: Abhi Film

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