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Авторы Atomic Heart показали первые скриншоты нового дополнения про подводный мир

Авторы Atomic Heart показали первые скриншоты нового дополнения про подводный мир
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Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish опубликовали первые скриншоты третьего сюжетного дополнения для игры. Действия будущего аддона развернутся в подводном комплексе. Судя по кадрам, он кишит агрессивными роботами Вовчиками и другими врагами.

Никакие подробности, включая название DLC, пока неизвестны. Разработчики раскроют детали, как только будут готовы.

Спасибо за ваше терпение и поддержку! Нам очень важно получать от вас обратную связь, поэтому продолжайте обсуждать ваши ожидания от DLC#3: на какие вопросы ждёте ответы, какое оружие или умения хотели бы опробовать и т. д.

Вторым из четырёх планируемых дополнений для Atomic Heart стал «Узник Лимбо», а первым — «Инстинкт истребления». Ко всему прочему, команда уже начала работу над продолжением игры.

Первые скриншоты третьего дополнения

Фото: Mundfish

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