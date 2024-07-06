Авторы Atomic Heart показали первые скриншоты нового дополнения про подводный мир

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Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish опубликовали первые скриншоты третьего сюжетного дополнения для игры. Действия будущего аддона развернутся в подводном комплексе. Судя по кадрам, он кишит агрессивными роботами Вовчиками и другими врагами.

Никакие подробности, включая название DLC, пока неизвестны. Разработчики раскроют детали, как только будут готовы.

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Вторым из четырёх планируемых дополнений для Atomic Heart стал «Узник Лимбо», а первым — «Инстинкт истребления». Ко всему прочему, команда уже начала работу над продолжением игры.

Первые скриншоты третьего дополнения

Фото: Mundfish