Поставки индийских смартфонов в Россию выросли за год в 14 раз

Агентство «Прайм», ссылаясь на данные европейской статистической службы, сообщило, что в период с января по апрель 2024 года поставки смартфонов из Индии в Россию выросли в 14 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вследствие этого Россия стала 12-й в мире страной по объёму закупок индийских смартфонов. По словам экспертов, в стране свои устройства также собирают американская Apple, южнокорейская Samsung и китайская Vivo.

На цену влияет себестоимость производства, и при наличии альтернативных производственных мощностей компании смогут более гибко регулировать стоимость конечного продукта.

Отмечается, что пока основной объём производства смартфонов в Индии приходится на выполнение заказов со стороны крупных компаний. Однако местные предприятия стараются не отставать и развивать собственные бренды.