ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Поставки индийских смартфонов в Россию выросли за год в 14 раз

Поставки индийских смартфонов в Россию выросли за год в 14 раз
Аудио-версия:
Комментарии

Агентство «Прайм», ссылаясь на данные европейской статистической службы, сообщило, что в период с января по апрель 2024 года поставки смартфонов из Индии в Россию выросли в 14 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вследствие этого Россия стала 12-й в мире страной по объёму закупок индийских смартфонов. По словам экспертов, в стране свои устройства также собирают американская Apple, южнокорейская Samsung и китайская Vivo.

На цену влияет себестоимость производства, и при наличии альтернативных производственных мощностей компании смогут более гибко регулировать стоимость конечного продукта.

Отмечается, что пока основной объём производства смартфонов в Индии приходится на выполнение заказов со стороны крупных компаний. Однако местные предприятия стараются не отставать и развивать собственные бренды.

Материалы по теме
Фото
В Сети появились первые фотографии Honor Magic V3 — флагманского складного смартфона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android