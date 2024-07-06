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Арнольд Шварценеггер поздравил Сильвестра Сталлоне c 78-летием

Арнольд Шварценеггер поздравил Сильвестра Сталлоне c 78-летием
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На этой неделе, 6 июля, легендарному Сильвестру Сталлоне исполнилось 78 лет. Такое событие не мог пропустить Арнольд Шварценеггер — другой культовый актёр и близкий товарищ Сталлоне.

Звезда «Терминатора» опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) пост, в котором поздравил друга с днём рождения. Также он прикрепил несколько совместных фотографий, сделанных в разные периоды их жизни.

С днём ​​рождения, мой друг, Сильвестр Сталлоне. Ты чемпион и легенда. Ты вдохновляешь меня и миллиарды людей по всему миру.

Пару лет назад стало известно, что Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер когда-то в принципе ненавидели друг друга. Дело в том, что актёры постоянно соревновались в кассовых сборах своих картин: от «Рокки» и «Хищника» до «Рэмбо» и «Терминатора».

Однако после того, как с «конкуренцией» было покончено, актёры начали проводить время вместе и запустили серию фильмов «Неудержимые».

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