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Сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 100 млн

Сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 100 млн
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6 июля сборы мультфильма «Гадкий я 4» в мировом прокате превысили $ 100 млн. Анимационная картина достигла такой цифры спустя три дня после премьеры.

Аналитики ожидают, что за первые пять дней сборы ленты превысят $ 120 млн. Но исходя из темпов сборов можно предположить, что итоговая цифра окажется ещё больше. Производственный бюджет мультфильма составил $ 100 млн — для окупаемости ему необходимо заработать как минимум $ 200 млн.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Дата выхода «Гадкого я 4» в кинотеатрах России пока неизвестна.

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