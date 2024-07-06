Авторы L.A. Noire работают над новой игрой в сеттинге 40-х годов

От разработчиков L.A. Noire давно не поступало никаких вестей. Австралийский композитор Фрейя Гарбетт нарушила эту тишину, раскрыв наименование и подробности новой игры авторов признанного симулятора детектива на своей странице в соцсети.

По её словам, будущий проект носит название Sowden House — это психологический триллер, действия которого развернутся в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Также она заверила, что сюжет заставит игроков усомниться в своём здравомыслии.

Этот проект просто ОГРОМНЫЙ… Я никогда не думала, что буду писать музыку для видеоигры, но я благодарна за такую возможность!

Другие подробности проекта Sowden House пока не раскрываются. Официального анонса игры от разработчиков ещё не было.