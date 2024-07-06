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«Больше всё-таки верится в Virtus.pro»: LanigirO — о стыковых матчах на Riyadh Masters

Киберспортивный комментатор Александр LanigirO Потапов специально для «Чемпионата» подвёл итоги первой стадии турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Кастер отметил, что сегодняшние матчи не изменили расклад сил, а главным итогом плей-ин стал провальный результат команд из Китая.

День не принёс каких-то сенсаций. Часть матчей вообще были «за респект», поэтому их результаты серьёзными считать нельзя. Китайские команды, как и раньше, играют крайне слабо, и в итоге две из трёх уже покинули турнир, а ещё одна может завтра проиграть nouns (вероятно, так и будет).

Завтра будет сыграно всего два матча, победители которых пройдут в групповой этап. Американская nouns сразится с LGD, а российская Virtus.pro сыграет против европейского ростера MOUZ.

Результат матча VP — Mouz для меня загадка. VP как будто вообще прошли в стыковые матчи чуть ли не по прихоти beastcoast, которые на вторую карту взяли крайне расслабленный драфт с керри Пуджем. Что VP, что MOUZ играют с ошибками и довольно нестабильно, но, пожалуй, больше всё-таки верится в Virtus.pro (не знаю, правда, желание ли это, чтобы победил коллектив из Восточной Европы, или более или менее объективный анализ).

Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 21 июля в рамках Esports World Cup в Саудовской Аравии. Все матчи на русском языке можно посмотреть на Okko, Twitch или YouTube.