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Расписание четвёртого дня Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP против MOUZ в «десайдере»

Сегодня, 7 июля, пройдут решающие матчи первой стадии топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В «десайдерах» четвёртое место каждой группы столкнётся в best-of-3 противостоянии с командой, занявшей пятое место в параллельной группе. По итогам данных матчей определятся последние участники второго этапа турнира, а также коллективы, которые покинут соревнование.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на воскресенье, 7 июля:

15:30. «Десайдер», Virtus.pro (Россия) — MOUZ (Западная Европа);

— MOUZ (Западная Европа); 19:00. «Десайдер», nouns (Северная Америка) — LGD Gaming (Китай).

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.