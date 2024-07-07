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s1mple из NAVI рассказал, кто ему не понравился на Евро-2024 по футболу

Симпл — про Евро-2024: Португалию вообще не жаль, ужасно играли
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Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев в своих соцсетях поделился эмоциями от просмотра чемпионата Европы по футболу.

Один из лучших игроков в истории Counter-Strike признался, что жалеет о вылете ряда команд, но Португалия в их число не входит.

Смотрю каждый матч, очень интересные игры. Жаль Турцию, Германию и Швейцарию — были очень близкие матчи. Португалию вообще не жаль, ужасно играли.

Симпл также назвал главного претендента на победу в Кубке Америки.

Аргентина забирает Копу. Месси лучше Роналду, не стоит забывать, кто тут GOAT [Greatest Of All Time, лучший за всё время. — Прим. «Чемпионата»].

s1mple приостановил карьеру в сентябре прошлого года на фоне критики новой версии игры — Counter-Strike 2. Вероятно, Костылев останется без команды до конца сезона.

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