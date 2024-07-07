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Двукратный чемпион мира Yatoro из Team Spirit официально поменял никнейм

Двукратный чемпион мира Yatoro из Team Spirit официально поменял никнейм
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Украинский киберспортсмен Илья Yatoro Мулярчук из состава Team Spirit по Dota 2 сменил никнейм на официальном сайте регистрации про-игроков.

Двукратный чемпион The International Мулярчук сменил никнейм с «Yatoro» на «Raddan». Киберспортсмен сделал это перед стартом выступления своей команды на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по «Доте». Информация об этом появилась на официальном сайте регистрации профессиональных игроков.

Состав Team Spirit на официальном сайте регистрации игроков Dota 2

Состав Team Spirit на официальном сайте регистрации игроков Dota 2

Фото: Valve

Илья Мулярчук выступал на про-сцене Dota 2 как «Yatoro» начиная с 2020 года. С этим никнеймом он дважды стал чемпионом международного чемпионата The International в составе Team Spirit, а также завоевал первое место на топ-турнире Riyadh Masters 2023.

Состав Team Spirit начнёт своё выступление в рамках Riyadh Masters 2024 10 июля с матчей второго этапа соревнования в Эр-Рияде.

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