«В моменте я точно был огорчён»: бывший капитан G2 — об исключении из команды

Бывший капитан европейской команды G2 Esports по Counter-Strike 2 Расмус HooXi Нильсен в интервью поделился мыслями по поводу своего исключения из коллектива.

Датский киберспортсмен поделился эмоциями, которые он испытал, когда узнал о том, что он был переведён в запас команды:

В моменте я точно был огорчён. В Лондоне (на турнире BLAST Premier: Spring Final 2024. — Прим. «Чемпионата») мне сказали, что они рассматривают других игроков, но окончательное решение ещё не было принято. Поэтому я ждал с лёгкой надеждой на то, что меня оставят в составе, особенно когда принятие решения так затянулось.

Также Расмус рассказал, что он думал в момент, когда G2 Esports стала чемпионом турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 без него:

Я думал лишь о том, как максимально помочь ребятам показать лучший результат. Перед и во время большей части турнира я работал так же упорно, как и обычно. Кто-то бы сказал, что я сам себе вырыл могилу, но когда я состою в команде, особенно так долго, они становятся моей семьёй, и я не ставлю свои интересы вперёд общих.