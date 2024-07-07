В «Телеграме» появился бот Major в стиле «Хомяка» — его скачали 4,5 млн человек

В конце июня «Телеграм» получил крупный апдейт, связанный с монетизацией. Отныне авторы каналов могут публиковать скрытые фото и видео с возможностью разблокировки за валюту под названием «Звёзды».

После выхода обновления в соцсети был запущен бот Major, в котором пользователи могут поднять свой рейтинг с помощью валюты Telegram Stars. Причём всего за три дня аудитория «игры» превысила 4,5 млн игроков.

Цены на Telegram Stars в iOS-версии приложения: 100 «звёзд» — 229 рублей; 250 — 569 рублей; 500 — 1140 рублей; 1000 — 2290 рублей; 2500 — 5700 рублей.

Major смахивает на популярный кликеры Hamster Kombat и TapSwap, поскольку авторы бота тоже обещают в будущем конвертировать звёзды рейтинга в токен. Павел Дуров ничего о приложении Major не упоминал, однако звёзды рейтинга выглядят точь-в-точь как иконка Premium.