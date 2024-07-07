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Дэдпул и Росомаха (Дэдпул 3) — когда выйдет в кинотеатрах России, когда можно посмотреть, дата выхода в России

«Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля — премьеру могут перенести
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Российские кинотеатры уже начали готовиться к предстоящей премьере фильма «Дэдпул 3». Многие отечественные сети указали, что прокат картины в стране начнётся через три дня после мировой премьеры - 29 июля.

Однако ситуация ещё может измениться, как было в случае мультфильма «Гадкий я 4». За день до намеченной даты выхода кинотеатры просто убрали всю информацию со своих сайтов.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви — постановщик «Живой стали», «Главного героя» и «Ночи в музее».

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