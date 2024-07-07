Вышел дебютный трейлер 3-го сезона аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война»

На этой неделе вышел дебютный трейлер третьего сезона аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война». В ролике показали несколько сцен из продолжения и главных героев шоу.

Премьера третьего сезона аниме состоится в октябре, однако точная дата выхода пока не раскрывается. В него войдёт 13 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале vizmedia. Права на видео принадлежат Studio Pierrot.

Согласно синопсису, в мире «Блича» происходит резкое увеличение числа «пустых», а Общество душ получает множество новых сообщений об опасности. Главному герою предстоит сразиться с главарём квинси, который нацелен изничтожить Общество душ.

Первые две части второго сезона аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война» вышли в 2022 и 2023 годах.